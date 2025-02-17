https://news.day.az/society/1730807.html В Баку обнаружены оружие и боеприпасы На территории Насиминского района Баку была проведена операция по выявлению незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.
В Баку обнаружены оружие и боеприпасы
На территории Насиминского района Баку была проведена операция по выявлению незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.
Как передает Day.Az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 19-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции, на территории района были обнаружены и изъяты 1 пистолет, 1 магазин, 3 гранаты, 1 запал и 1 штык-нож.
Мероприятия полиции продолжаются.
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