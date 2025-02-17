Новые штрафы за нарушение правил пользования платными дорогами

В Азербайджане будут применяться новые штрафы за нарушение правил пользования платными автомагистралями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в законе Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Так, за использование обходных путей (мест) без прохождения через пункты взимания платы, а также за въезд (выезд) на платные автомагистрали пользователей, не имеющих права на бесплатный проезд через установленную служебную полосу, применяется штраф в размере 150 манатов.

За препятствование нормальной работе пунктов пропуска, в том числе перекрытие проезда транспортных средств на пунктах пропуска, самовольное снятие барьера для проезда (открытие шлагбаума) будет наложен штраф в размере 200 манатов.