Трагический инцидент в Исмаиллы

В Исмаиллы в ходе строительных работ на дороге произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az, инцидент произошел на участке дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала, пролегающей по территории села Буйнуз.

При проведении работ по реконструкции на сотрудника ООО Körpü-Bina-Tikinti, 39-летнего Рашада Надир оглы Эминова опрокинулась арматура.

Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту в Исмаиллинской районной прокуратуре проводится расследование.