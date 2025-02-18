https://news.day.az/society/1731211.html Трагический инцидент в Исмаиллы – есть погибший В Исмаиллы в ходе строительных работ на дороге произошел несчастный случай. Как передает Day.Az, инцидент произошел на участке дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала, пролегающей по территории села Буйнуз. При проведении работ по реконструкции на сотрудника ООО Körpü-Bina-Tikinti, 39-летнего Рашада Надир оглы Эминова опрокинулась арматура.
Трагический инцидент в Исмаиллы – есть погибший
В Исмаиллы в ходе строительных работ на дороге произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az, инцидент произошел на участке дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала, пролегающей по территории села Буйнуз.
При проведении работ по реконструкции на сотрудника ООО Körpü-Bina-Tikinti, 39-летнего Рашада Надир оглы Эминова опрокинулась арматура.
Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту в Исмаиллинской районной прокуратуре проводится расследование.
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