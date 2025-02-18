Медико-метеорологический прогноз на завтра

Объявлен ожидаемый медико-метеорологический прогноз на 19 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, завтра на Абшеронском полуострове ожидается высокая влажность.

Сообщается, что прогнозируемые погодные условия могут вызвать беспокойство у некоторых метеочувствительных людей.