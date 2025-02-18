https://news.day.az/society/1731220.html Медико-метеорологический прогноз на завтра Объявлен ожидаемый медико-метеорологический прогноз на 19 февраля. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, завтра на Абшеронском полуострове ожидается высокая влажность. Сообщается, что прогнозируемые погодные условия могут вызвать беспокойство у некоторых метеочувствительных людей.
Медико-метеорологический прогноз на завтра
Объявлен ожидаемый медико-метеорологический прогноз на 19 февраля.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, завтра на Абшеронском полуострове ожидается высокая влажность.
Сообщается, что прогнозируемые погодные условия могут вызвать беспокойство у некоторых метеочувствительных людей.
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