Студент пытался списать на экзамене с помощью умных очков

Во время вступительного экзамена в магистратуру один из наблюдателей обратил внимание на студента, использующего очки с встроенной мини-камерой, наушники и устройство для передачи данных. Такой способ получения информации является грубым нарушением правил и законодательства.

Нарушитель был немедленно отстранен от дальнейшего участия в экзамене, соответствующие меры приняты без промедления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, Государственный экзаменационный центр выпустил официальное заявление, напоминая всем абитуриентам о строгих правилах.

В заявлении подчеркивается, что лица, уличенные в использовании запрещенных устройств, не только теряют возможность пересдачи, но и лишаются всех ранее полученных результатов.