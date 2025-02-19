В Баку наступают морозные дни

С сегодняшнего вечера до полудня 22 февраля на территории Азербайджана погода изменится, ожидаются переменные дожди, местами будет идти снег, местами усиливающийся северо-западный ветер, температура воздуха постепенно понизится на 7-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Минимальная температура воздуха составит в низменных районах 0-5° мороза, в предгорных районах 5-10° мороза, в горных районах 10-15° мороза, в высокогорье районах 15-20° мороза.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью минимальная температура воздуха приблизится к 0°, в последующие дни опустится до 3° мороза

В Баку и на Абшеронском полуострове сегодня вечером пойдет дождь, с завтрашнего утра местами будет идти мокрый снег, завтра вечером и 21 февраля временами ожидается снег. В некоторых местах полуострова осадки могут быть интенсивными.

В районах Азербайджана с сегодняшнего вечера и до утра 22 февраля прогнозируются переменные осадки, местами снег.

В связи со снежной и морозной погодой на дорогах возможен гололед.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az