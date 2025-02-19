В Баку наступают морозные дни
С сегодняшнего вечера до полудня 22 февраля на территории Азербайджана погода изменится, ожидаются переменные дожди, местами будет идти снег, местами усиливающийся северо-западный ветер, температура воздуха постепенно понизится на 7-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Минимальная температура воздуха составит в низменных районах 0-5° мороза, в предгорных районах 5-10° мороза, в горных районах 10-15° мороза, в высокогорье районах 15-20° мороза.
В Баку и на Абшеронском полуострове ночью минимальная температура воздуха приблизится к 0°, в последующие дни опустится до 3° мороза
В Баку и на Абшеронском полуострове сегодня вечером пойдет дождь, с завтрашнего утра местами будет идти мокрый снег, завтра вечером и 21 февраля временами ожидается снег. В некоторых местах полуострова осадки могут быть интенсивными.
В районах Азербайджана с сегодняшнего вечера и до утра 22 февраля прогнозируются переменные осадки, местами снег.
В связи со снежной и морозной погодой на дорогах возможен гололед.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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