Пресечен ввоз большой партии наркотиков в Азербайджан

На таможенном посту "Шелковый путь" Бакинского главного таможенного управления был проведен осмотр грузовика, ввозящего товары из Ирана.

Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете, в ходе осмотра были выявлены резиновые трубы с подозрительным содержанием.

Внутри резиновых труб обнаружено 42 упаковки, и в 25 из них находилось 983.316 граммов психотропного вещества метамфетамин.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, которые должны были получить ввезенные психотропное вещества, задержаны 2 иностранных гражданина. У них изъято в общей сложности 16 целых и 1 раскрошенная таблетка метадона.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.