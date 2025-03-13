В Азербайджане утвержден порядок выполнения полетов в особых условиях

В Азербайджане утверждено Правило контроля за выполнением полетов в соответствии с требованиями закона "Об авиации", и предусмотренных этим законом полетных операций, включая полеты в особых условиях.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az.

Отметим, что согласно действующему законодательству, эксплуатант воздушного судна получает разрешение от органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, на осуществление полетных операций в особых условиях.

В целях обеспечения безопасности полетов в особых условиях соблюдаются требования к организации полетных операций.

Эксплуатация воздушных судов в некоммерческих целях с использованием силовой установки, а также демонстрационные полеты воздушных судов различных типов, оценка летной эксплуатации, передача воздушного судна другому государству по договору, допуск к полетам неисправного воздушного судна, проверка результатов технического обслуживания воздушного судна, тренировочные полеты и другие некоммерческие полеты осуществляются с соблюдением правил, предусмотренных статьей 37.6 настоящего закона.