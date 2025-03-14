На ряде улиц в Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бехбудова;

12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Улица Кёроглу Рахимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева.