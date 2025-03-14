Отмечено 10-летие создания Общества азербайджанцев Барселоны - ФОТО
Состоялось мероприятие по случаю 10-летия создания Общества азербайджанцев Барселоны.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.
В мероприятии приняли участие председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, консул посольства Азербайджана в Испании Афган Халили, члены азербайджанской общины в этой стране, представители диаспор Турции и других тюркоязычных народов, а также представители местной общественности и СМИ.
Сначала был показан выпуск программы "Родина рядом", посвященный Дому Азербайджана в Барселоне и Обществу азербайджанцев в Барселоне.
Координатор Координационного совета азербайджанцев Испании по Барселоне, председатель Общества азербайджанцев Барселоны и Дома Азербайджана в Барселоне Керим Керимов поблагодарил Аазербайджанское государство за внимание и заботу о соотечественниках, проживающих за рубежом.
Говоря об успешном продолжении Президентом Ильхамом Алиевым диаспорской политики, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Ф.Мурадов отметил, что каждый азербайджанец, проживающий за рубежом, находится в центре внимания нашего государства. Он высоко оценил вклад азербайджанских общин за рубежом, диаспорских организаций, в том числе Общества азербайджанцев Барселоны в диаспорскую деятельность. Он выразил удовлетворение расширением и укреплением рядов азербайджанской общины в Испании в последние годы.
Затем была представлена концертная программа под руководством члена Общества азербайджанцев Барселоны Гюльнар Гаджиевой. В программу вошли азербайджанская, турецкая, испанская музыка и танцы. Выступление преподавателей и учеников танцевального кружка, действующего при Доме Азербайджана в Барселоне, испанских танцоров и турецких певцов было встречено бурными аплодисментами.
От имени комитета участникам художественной части были вручены подарки.
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