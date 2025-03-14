Отмечено 10-летие создания Общества азербайджанцев Барселоны

Состоялось мероприятие по случаю 10-летия создания Общества азербайджанцев Барселоны.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

В мероприятии приняли участие председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, консул посольства Азербайджана в Испании Афган Халили, члены азербайджанской общины в этой стране, представители диаспор Турции и других тюркоязычных народов, а также представители местной общественности и СМИ.

Сначала был показан выпуск программы "Родина рядом", посвященный Дому Азербайджана в Барселоне и Обществу азербайджанцев в Барселоне.

Координатор Координационного совета азербайджанцев Испании по Барселоне, председатель Общества азербайджанцев Барселоны и Дома Азербайджана в Барселоне Керим Керимов поблагодарил Аазербайджанское государство за внимание и заботу о соотечественниках, проживающих за рубежом.

Говоря об успешном продолжении Президентом Ильхамом Алиевым диаспорской политики, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Ф.Мурадов отметил, что каждый азербайджанец, проживающий за рубежом, находится в центре внимания нашего государства. Он высоко оценил вклад азербайджанских общин за рубежом, диаспорских организаций, в том числе Общества азербайджанцев Барселоны в диаспорскую деятельность. Он выразил удовлетворение расширением и укреплением рядов азербайджанской общины в Испании в последние годы.

Затем была представлена концертная программа под руководством члена Общества азербайджанцев Барселоны Гюльнар Гаджиевой. В программу вошли азербайджанская, турецкая, испанская музыка и танцы. Выступление преподавателей и учеников танцевального кружка, действующего при Доме Азербайджана в Барселоне, испанских танцоров и турецких певцов было встречено бурными аплодисментами.

От имени комитета участникам художественной части были вручены подарки.