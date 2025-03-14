Утверждены должностные оклады сотрудников Службы внешней разведки Азербайджана

"Суммы ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и гражданских служащих Службы внешней разведки Азербайджанской Республики, не являющихся государственными служащими, и окладов военнослужащих по воинскому званию" утверждены в новой редакции.

Как передает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.

Согласно решению, "Суммы ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих Службы внешней разведки Азербайджанской Республики, не являющихся государственными служащими" утверждены в новой редакции.

Министерству финансов поручено обеспечить проведение соответствующих мероприятий с целью выплаты требуемых средств в связи с исполнением настоящего решения.

Решение вступило в силу с 1 января 2025 года.