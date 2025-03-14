В Азербайджане изъяли из продажи поддельное сливочное масло

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело плановые проверки, в ходе которых были взяты образцы сливочного масла, произведенного на предприятии Эльмана Сахиб оглу Иманвердиева.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице АПБА в соцсети Facebook.

По результатам лабораторных анализов были выявлены серьезные нарушения в составе масла, которое продавалось как сливочное. В исследуемых партиях, помимо молочного жира, обнаружено значительное количество растительного стерина - кампестерина, который является индикатором присутствия растительных масел. Также были зафиксированы отклонения в содержании важных жирных кислот, таких как линоленовая, пальмитиновая и олеиновая, что подтверждает фальсификацию продукции.

В связи с этими нарушениями Агентство приняло решение изъять продукцию из оборота и отозвать её с полок магазинов. В отношении производителя были применены административные меры, а также выданы предписания об устранении выявленных проблем в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что хотя нарушение состава не представляет угрозы для здоровья потребителей, оно нарушает их права, вводя в заблуждение относительно реального состава продукта. Несмотря на то, что на упаковке было указано, что масло изготовлено исключительно из натуральных пастеризованных сливок, в действительности оно содержало растительное масло.