Сколько жителей планируется расселить в Агдаме до конца года?

До конца года в Агдаме планируется расселить около 10 тысяч жителей.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби.

Она отметила, что в пяти жилых кварталах Агдама строительные работы продолжаются быстрыми темпами.

"Эти кварталы возводятся на центральной улице Агдама в соответствии с утвержденным Генеральным планом. Большая часть этой территории будет зеленой зоной, а также будут созданы велосипедные стоянки, уголки отдыха и другие памятники необходимой инфраструктуры. В строительстве зданий использованы как современные архитектурные решения, так и национальные узоры и орнаменты", - сказала она.

Л.Сараби также подчеркнула, что строительство второго жилого квартала планируется завершить в сентябре-октябре этого года и сюда будут переселены семьи.

Отметим, что общая площадь второго жилого массива, расположенного в городе Агдам, составляет около 44 гектаров. Этот массив состоит из 11 кварталов, в которых планируется строительство однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир.

Напомним, что строительство в пяти жилых массивах города Агдам активно продолжается. В новых жилых массивах по генеральному плану завершены работы по демонтажу и вертикальному планированию. В настоящее время продолжается строительство жилья для 1268 семей, включая 60 жилых и 6 нежилых зданий, на втором жилом массиве. Также стоит отметить, что здания будут пяти-, шести- и семиэтажными, в каждом из которых будет построен подземный гараж и установлен лифт. На территории жилого массива будут также созданы котельная, развлекательный центр для детей и спортивные площадки.