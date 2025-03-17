В одном из районов Баку ограничат газоснабжение

Сегодня в Ясамальском районе Баку ожидаются временные ограничения в подаче газа.

Day.Az, ссылаясь на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), с 10:00 17 марта на улице Ландау будет приостановлена подача газа для подключения новой газовой линии к существующей сети.

Из-за этого газоснабжение будет временно прекращено для абонентов на улицах А. Алекберова, М. Рагима, А. Султановой, Г. Джавида и К. Казымзаде до окончания работ.