https://news.day.az/society/1737747.html В одном из районов Баку ограничат газоснабжение Сегодня в Ясамальском районе Баку ожидаются временные ограничения в подаче газа. Day.Az, ссылаясь на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), с 10:00 17 марта на улице Ландау будет приостановлена подача газа для подключения новой газовой линии к существующей сети.
В одном из районов Баку ограничат газоснабжение
Сегодня в Ясамальском районе Баку ожидаются временные ограничения в подаче газа.
Day.Az, ссылаясь на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), с 10:00 17 марта на улице Ландау будет приостановлена подача газа для подключения новой газовой линии к существующей сети.
Из-за этого газоснабжение будет временно прекращено для абонентов на улицах А. Алекберова, М. Рагима, А. Султановой, Г. Джавида и К. Казымзаде до окончания работ.
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