https://news.day.az/society/1737853.html Народный артист Энвер Гасанов похоронен - ФОТО Народный артист, актер и режиссер Энвер Гасанов похоронен. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, его похоронили рядом с супругой на кладбище в поселке Бузовна.
Народный артист Энвер Гасанов похоронен - ФОТО
Народный артист, актер и режиссер Энвер Гасанов похоронен.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, его похоронили рядом с супругой на кладбище в поселке Бузовна.
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