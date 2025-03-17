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Народный артист Энвер Гасанов похоронен - ФОТО

Народный артист, актер и режиссер Энвер Гасанов похоронен. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, его похоронили рядом с супругой на кладбище в поселке Бузовна.