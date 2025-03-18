https://news.day.az/society/1738245.html Утвержден ряд новых правил перевозки опасных грузов на гражданских самолетах Утверждены Правила перевозки опасных грузов на гражданских воздушных судах. Как передает Day.Az, решение об этом принял Кабинет министров.
Утвержден ряд новых правил перевозки опасных грузов на гражданских самолетах
Утверждены Правила перевозки опасных грузов на гражданских воздушных судах.
Как передает Day.Az, решение об этом принял Кабинет министров.
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