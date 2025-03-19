В Баку выявлены нарушения в одном из отелей

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает предпринимать необходимые меры для обеспечения безопасности от пожаров в стране в рамках своих полномочий.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в ходе проверки, проведенной на объекте "Rosemary Inn", расположенном по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рихарда Зорге, дом 8, было выявлено множество нарушений, угрожающих жизни и здоровью людей, окружающей среде и имуществу государства.

В частности:

  • на объекте не полностью установлена автоматическая пожарная сигнализация, а имеющееся оборудование не обслуживается лицензированной организацией;

  • электрическая сеть не соответствует требованиям "Правил установки электрооборудования", не проведен профилактический осмотр, не измерено сопротивление изоляции кабелей и проводов для напряжения;

  • на объекте отсутствуют огнетушители и внутренние пожарные краны;

  • использованы легко воспламеняющиеся покрытия, а деревянные конструкции не обработаны огнестойкими составами;

  • эвакуационные выходы из помещений не открываются свободно в сторону выхода;

  • отсутствует план эвакуации и указатели "Выход" для эвакуации;

  • эвакуационные пути заблокированы горючими материалами;

  • не представлены документы, подтверждающие пригодность системы вентиляции;

  • не предоставлен полис обязательного страхования недвижимого имущества;

  • деятельность объекта не согласована с Государственной службой пожарного надзора.

Таким образом, ситуация на объекте свидетельствует о высоком риске возникновения пожара, который может быстро распространиться и привести к трагическим последствиям.

В связи с этим было принято решение приостановить деятельность отеля из-за грубых нарушений норм и правил пожарной безопасности. Копия решения была вручена представителю объекта.