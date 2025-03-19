В Баку выявлены нарушения в одном из отелей
Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает предпринимать необходимые меры для обеспечения безопасности от пожаров в стране в рамках своих полномочий.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в ходе проверки, проведенной на объекте "Rosemary Inn", расположенном по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рихарда Зорге, дом 8, было выявлено множество нарушений, угрожающих жизни и здоровью людей, окружающей среде и имуществу государства.
В частности:
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на объекте не полностью установлена автоматическая пожарная сигнализация, а имеющееся оборудование не обслуживается лицензированной организацией;
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электрическая сеть не соответствует требованиям "Правил установки электрооборудования", не проведен профилактический осмотр, не измерено сопротивление изоляции кабелей и проводов для напряжения;
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на объекте отсутствуют огнетушители и внутренние пожарные краны;
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использованы легко воспламеняющиеся покрытия, а деревянные конструкции не обработаны огнестойкими составами;
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эвакуационные выходы из помещений не открываются свободно в сторону выхода;
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отсутствует план эвакуации и указатели "Выход" для эвакуации;
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эвакуационные пути заблокированы горючими материалами;
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не представлены документы, подтверждающие пригодность системы вентиляции;
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не предоставлен полис обязательного страхования недвижимого имущества;
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деятельность объекта не согласована с Государственной службой пожарного надзора.
Таким образом, ситуация на объекте свидетельствует о высоком риске возникновения пожара, который может быстро распространиться и привести к трагическим последствиям.
В связи с этим было принято решение приостановить деятельность отеля из-за грубых нарушений норм и правил пожарной безопасности. Копия решения была вручена представителю объекта.
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