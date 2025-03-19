Будет подготовлен документ в связи с единым абонентским кодом для коммунальных учреждений Азербайджана

До 1 мая текущего года планируется разработать концептуальный документ по созданию Единого механизма абонентского кода по коммунальным организациям и формированию Единой информационной системы коммунальных услуг.

Как сообщает Day.Az, Дорожная карта на 2025 год по созданию Единой информационной системы по коммунальным услугам и интеграции соответствующих систем была утверждена Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджанской Республики.

Так, к 1 декабря текущего года планируется довести достоверность базы данных по персональному идентификационному номеру абонентов (FİN) до 90%, а также повысить достоверность базы данных по идентификационному номеру налогоплательщика (VÖEN) абонентов до 70%. Также предусматривается разработка плана мероприятий по данным направлениям и представление в Комиссию ежеквартального отчета о выполненных работах.

До 1 декабря текущего года планируется уточнить абонентскую базу коммунальных услуг с поддержкой различных государственных и частных информационных систем (ÜRİS, FİN, VÖEN, информационные системы абонентов коммунальных организаций, географические информационные системы коммунальных организаций, говорится в сообщении.