В Баку усилился ветер

По данным на 18:00 20 марта, на большей части территории страны сохраняется ветреная и дождливая погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в настоящее время на некоторых территориях дует северо-западный ветер, скорость которого в Джульфе усилилась до 21, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 18, в Нафталане и Нахчыване - до 15 метров в секунду.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн на море достигает 4 метров.

В Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Шеки, Загатале, Огузе, Габале, Губе, Гусаре, Халтане, Тертере, Барде, Мингячевире, Кюрдамире, Гёйчае, Сабирабаде, Джафархане, Нефтчале, Билясуваре, Гаджигабуле, Бейлягане, Ярдымлы, Лерике и Астаре с перерывами идут дожди.

В Гядабее и Шахдаге временами наблюдается снегопад.