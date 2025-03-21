В ряде районов Азербайджана высота снега достигла 13 см

По текущему состоянию на утро продолжаются осадки на территории Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщают в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Лянкяране выпало 47 мм осадков, в Астаре - 40 мм, в Балакене - 19 мм, в Ярдымлы - 13 мм, в Лерике - 12 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - 11 мм, в Огузе - 10 мм, в Габале и Шеки - по 9 мм, в Нефтчале - 7 мм. В таких городах, как Тертер, Мингячевир, Гёйча, Зардаб, Джафархан и Гянджа, количество осадков составило 4 мм. В Гёйгёле, Гобустане, Кюрдамире, Сабирабаде, Билясуваре, Исмаиллы, Шамахы, Гедабе и Садараке - 3 мм, а в Губе, Имишли, Гусаре, Барде и Дашкесане - 2 мм. В Агсу, Евлахе, Шамкире, Нафталане, Лачыне, Кельбаджаре, Шуше, Ходжалы и Агдаме выпало по 1 мм осадков.

В горных районах идет снег: на Загатале (Алибей) снежный покров достиг 13 см, на Шахдаге - 9 см, в Гусаре (Лаза) и Гахе (Сарыбаш) - по 3 см, а в Хыналыге, Халтане и Грызе - 1 см.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 6 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 7, в низменных районах - 6 градусов, а в горных районах - 8 градусов мороза.