Праздничные костры вызвали несколько пожаров в день Новруза

Вечером в Азербайджане было зафиксировано семь пожаров, произошедших из-за нарушения правил безопасности при разжигании праздничных костров.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), несмотря на регулярные разъяснительные кампании и неоднократные предупреждения, некоторые граждане продолжают игнорировать меры предосторожности, что приводит к возгораниям.

В ведомстве подчеркнули важность соблюдения всех норм пожарной безопасности, чтобы избежать трагедий. Также было напомнено, что костры следует разводить на безопасном расстоянии от зданий и легко воспламеняющихся материалов.