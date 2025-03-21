https://news.day.az/society/1738934.html Праздничные костры вызвали несколько пожаров в день Новруза Вечером в Азербайджане было зафиксировано семь пожаров, произошедших из-за нарушения правил безопасности при разжигании праздничных костров.
Праздничные костры вызвали несколько пожаров в день Новруза
Вечером в Азербайджане было зафиксировано семь пожаров, произошедших из-за нарушения правил безопасности при разжигании праздничных костров.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), несмотря на регулярные разъяснительные кампании и неоднократные предупреждения, некоторые граждане продолжают игнорировать меры предосторожности, что приводит к возгораниям.
В ведомстве подчеркнули важность соблюдения всех норм пожарной безопасности, чтобы избежать трагедий. Также было напомнено, что костры следует разводить на безопасном расстоянии от зданий и легко воспламеняющихся материалов.
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