Взрыв в жилом доме в Гяндже

В Гяндже в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавшие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в одном из частных домов, расположенных в поселке Автозавод.

В результате взрыва 58-летняя А. Алекперова и ее 29-летний сын А. Алекперов получили ожоговые травмы и были доставлены в больницу.