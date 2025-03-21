https://news.day.az/society/1739029.html Взрыв в жилом доме в Гяндже В Гяндже в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавшие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в одном из частных домов, расположенных в поселке Автозавод. В результате взрыва 58-летняя А. Алекперова и ее 29-летний сын А. Алекперов получили ожоговые травмы и были доставлены в больницу.
Взрыв в жилом доме в Гяндже
В Гяндже в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавшие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в одном из частных домов, расположенных в поселке Автозавод.
В результате взрыва 58-летняя А. Алекперова и ее 29-летний сын А. Алекперов получили ожоговые травмы и были доставлены в больницу.
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