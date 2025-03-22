Вооруженное нападение в Баку

В Насиминском районе Баку мужчина в маске совершил вооруженное нападение на ломбард.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Преступник угрожал двум сотрудницам ломбарда убийством, если они не передадут деньги.

В результате оперативных действий, проведенных полицейскими Насиминского района, был задержан 30-летний Савалан Балабейли, подозреваемый в нападении.

Его удалось выявить благодаря записи с камер видеонаблюдения на объекте.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.