https://news.day.az/society/1739157.html Вооруженное нападение в Баку - ВИДЕО В Насиминском районе Баку мужчина в маске совершил вооруженное нападение на ломбард. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Преступник угрожал двум сотрудницам ломбарда убийством, если они не передадут деньги.
Вооруженное нападение в Баку - ВИДЕО
В Насиминском районе Баку мужчина в маске совершил вооруженное нападение на ломбард.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Преступник угрожал двум сотрудницам ломбарда убийством, если они не передадут деньги.
В результате оперативных действий, проведенных полицейскими Насиминского района, был задержан 30-летний Савалан Балабейли, подозреваемый в нападении.
Его удалось выявить благодаря записи с камер видеонаблюдения на объекте.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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