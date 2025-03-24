https://news.day.az/society/1739403.html В Мингачевире найдено тело В Мингачевире обнаружено тело 53-летнего мужчины. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в районе, известном как дачный массив Борчалы.
В Мингачевире найдено тело
В Мингачевире обнаружено тело 53-летнего мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в районе, известном как дачный массив Борчалы.
Установлено, что найденное тело принадлежит уроженцу села Ашагы Аыйблы Товузского района, проживавшему в Мингачевире по адресу: улица М.Мушфига, дом 11/19, квартира 30, Юсифову Мехману Вели оглу, 1972 года рождения.
По имеющейся информации, на теле М.Юсифова не обнаружено признаков насильственной смерти. Причина его смерти пока неизвестна.
По факту ведется расследование.
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