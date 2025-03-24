https://news.day.az/society/1739469.html Трагическая смерть в Загатале В селе Ашагы Тала Загатальского района был найден мертвым 34-летний мужчина. Как передает Day.Az, сегодня утром тело жителя Баку Санана Мамедова было обнаружено в ванной комнате дома, где он проживал. Предварительная версия причины смерти - отравление угарным газом.
Трагическая смерть в Загатале
В селе Ашагы Тала Загатальского района был найден мертвым 34-летний мужчина.
Как передает Day.Az, сегодня утром тело жителя Баку Санана Мамедова было обнаружено в ванной комнате дома, где он проживал.
Предварительная версия причины смерти - отравление угарным газом.
По данному факту в Загатальской районной прокуратуре начато расследование.
С.Мамедов умер в доме своего двоюродного брата.
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