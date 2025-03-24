Трагическая смерть в Загатале

В селе Ашагы Тала Загатальского района был найден мертвым 34-летний мужчина.

Как передает Day.Az, сегодня утром тело жителя Баку Санана Мамедова было обнаружено в ванной комнате дома, где он проживал.

Предварительная версия причины смерти - отравление угарным газом.

По данному факту в Загатальской районной прокуратуре начато расследование.

С.Мамедов умер в доме своего двоюродного брата.