https://news.day.az/society/1739469.html

Трагическая смерть в Загатале

В селе Ашагы Тала Загатальского района был найден мертвым 34-летний мужчина. Как передает Day.Az, сегодня утром тело жителя Баку Санана Мамедова было обнаружено в ванной комнате дома, где он проживал. Предварительная версия причины смерти - отравление угарным газом.