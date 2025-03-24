В Азербайджане наблюдается ветреная погода, осадки.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, в ряде районов республики идет дождь, в других районах временами идет снег.

Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 20 м/с.

На море высота волн составляет 2,8 метра.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 8 градусов тепла, в низменных районах и Нахчыванской АР до 15 градусов тепла. В горных районах зарегистрировано до 7 градусов мороза.