https://news.day.az/society/1739572.html В Азербайджане наблюдается ветреная погода, осадки В Азербайджане наблюдается ветреная погода, осадки. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, в ряде районов республики идет дождь, в других районах временами идет снег. Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 20 м/с.
В Азербайджане наблюдается ветреная погода, осадки
В Азербайджане наблюдается ветреная погода, осадки.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, в ряде районов республики идет дождь, в других районах временами идет снег.
Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 20 м/с.
На море высота волн составляет 2,8 метра.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 8 градусов тепла, в низменных районах и Нахчыванской АР до 15 градусов тепла. В горных районах зарегистрировано до 7 градусов мороза.
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