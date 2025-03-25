В Баку мужчину похоронили в чужой могиле

В Баку произошел шокирующий случай: мужчина, пришедший на могилу своего брата в праздничный день, обнаружил, что на этом месте похоронен другой человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, инцидент произошел на кладбище поселка Амирджан в Сураханском районе. Эльхан Султанов, прибыв на место, увидел, что надгробие его брата уничтожено, а могила занята посторонним.

Мужчина сумел отыскать родственников захороненного на этом месте человека. Они заверили, что перезахоронят останки, однако своих слов не сдержали.

Эльхан Султанов настаивает на том, чтобы ситуация была исправлена, а останки его брата возвращены на прежнее место.

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