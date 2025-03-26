https://news.day.az/society/1739776.html

В Абшеронском районе найдено тело

В поселке Сарай Абшеронского района в частном доме было найдено тело 64-летней женщины. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в собственном доме в районе "Узумлюк" было обнаружено тело Валиды Абульфаз гызы Мастиевой, 1961 года рождения. Причины случившегося в настоящее время выясняются. По данному факту возбуждено расследование.