Крольчатина становится популярной среди азербайджанцев: что нужно знать?

В крупных магазинах страны появился новый продукт - кроличье мясо, которое быстро набирает популярность среди покупателей. Его цена составляет 25 манатов за килограмм.

Продавцы отмечают, что спрос на этот продукт достаточно высок. Согласно нормам хранения, в первые 20 дней после поступления мясо продается в охлажденном виде, а затем может храниться и продаваться в замороженном состоянии до шести месяцев.

Эксперты считают, что появление кроличьего мяса в крупных магазинах - это положительная тенденция. Также стоит отметить, что данный продукт можно приобрести в частных хозяйствах по цене от 15 до 20 манатов за килограмм. Кроме того, кроличье мясо является отличной альтернативой для людей, страдающих аллергиями.

Подробности можно узнать в сюжете Xəzər Xəbər: