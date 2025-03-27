Готовится обращение в Генпрокуратуру

- по факту вырубки деревьев в Баку

Сотрудники Службы государственной экологической безопасности (ГСЭБ) провели проверку по жалобе о вырубке деревьев на территории бывшего "Завода Азон", расположенного на улице Шарифзаде в Ясамальском районе Баку.

Как передает Day.Az в Службе сообщили, что в ходе проверки было установлено, что вырубку деревьев осуществила компания ЖСК "Avant Group", проводившая строительные работы на данном участке.

В результате был причинен ущерб природе на сумму 117 060 манатов.

По данному факту был составлен акт.

Так как сумма ущерба, причиненного природе, подпадает под признаки преступления, собранные материалы направляются для правовой оценки в Генеральную прокуратуру Азербайджана.