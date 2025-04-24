Члены клуба путешественников NomadMania прибыли в Ханкенди - ФОТО
Члены клуба путешественников NomadMania прибыли в город Ханкенди.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, визит начался с посещения Карабахского университета.
Отметим, что делегация в течение трех дней будет находиться в Карабахе и Восточном Зангезуре, где ознакомится с масштабными работами по восстановлению и строительству, деятельностью по разминированию, а также с разрушениями и актами вандализма, совершенными Арменией в период оккупации.
Эти поездки также имеют исключительное значение с точки зрения продвижения освобожденных территорий в рамках black tourism ("черный туризм"), посредством чего туристы на месте могут ознакомиться со следами военных преступлений, совершенных армянскими оккупантами.
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