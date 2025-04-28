В Азербайджане вступает в силу мораторий на вылов рыбы

В Азербайджане с 1 мая 2025 года на всех водоемах страны вводится запрет на вылов рыбы в связи с началом сезона нереста. Мораторий будет действовать до 1 сентября.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Служба охраны биологического разнообразия.

Служба обращается к физическим и юридическим лицам, занимающимся рыбной ловлей, с призывом строго придерживаться установленных ограничений, воздержаться от лова рыбы в запрещенный период и использовать исключительно разрешенные способы рыбной ловли.