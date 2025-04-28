https://news.day.az/society/1748362.html В Азербайджане вступает в силу мораторий на вылов рыбы В Азербайджане с 1 мая 2025 года на всех водоемах страны вводится запрет на вылов рыбы в связи с началом сезона нереста. Мораторий будет действовать до 1 сентября. Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Служба охраны биологического разнообразия.
В Азербайджане вступает в силу мораторий на вылов рыбы
В Азербайджане с 1 мая 2025 года на всех водоемах страны вводится запрет на вылов рыбы в связи с началом сезона нереста. Мораторий будет действовать до 1 сентября.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Служба охраны биологического разнообразия.
Служба обращается к физическим и юридическим лицам, занимающимся рыбной ловлей, с призывом строго придерживаться установленных ограничений, воздержаться от лова рыбы в запрещенный период и использовать исключительно разрешенные способы рыбной ловли.
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