Азербайджанская делегация посетит Венгрию

Ожидается визит в Венгрию азербайджанской делегации в начале июня для обсуждения перспектив расширения сотрудничества в сфере здравоохранения.

Как передает Day.Az, об этом сказал посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на международной конференции на тему "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра" в Баку.

Т.Торма отметил, что фармацевтический завод Scandens начнёт локальное производство лекарств в Азербайджане в рамках соглашения о контрактном производстве с Gedeon Richter.

Посол также подчеркнул, что компания Scandens Pharmaceutical Industries LTD. совместно с Азербайджанским медицинским университетом, Университетом Pécs, а также венгерской компанией PannonPharma намерена запустить программу подготовки азербайджанских фармацевтических специалистов.

По его словам, группа PannonPharma представляет собой сеть венгерских малых и средних предприятий, активно занимающихся фармацевтическими научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), а также демонстрирующих успешное сотрудничество с университетами в сфере образования и науки.