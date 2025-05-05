Лекарства для амбулаторных больных будут покрываться страховкой

В Азербайджане ведется работа по обеспечению амбулаторного лекарственного снабжения за счёт обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на проходящей в Баку международной конференции "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

Он отметил, что фармацевтическая промышленность является ключевым стратегическим партнером в развитии здравоохранения и обеспечении здоровья населения.

"Основной целью ОМС также является защита здоровья населения, обеспечение равного и постоянного доступа к качественным медицинским услугам. Если мы говорим о качестве медицинской помощи, то здесь важную роль играет не только работа врача и медицинского персонала, но и наличие, доступность и эффективность лекарственных средств.

Как известно, после внедрения ОМС доступность медицинских услуг для населения во всех регионах страны возросла, возможности граждан по выбору врача расширились, показатели профилактических осмотров и ранней диагностики улучшились. Лекарственное обеспечение является частью этой большой системы, и на нынешнем этапе мы последовательно движемся вперед. Одним из наших главных приоритетов в этой области с самого начала было непрерывное обеспечение лекарственными средствами, особенно для лечения хронических и широко распространенных заболеваний, а также обеспечение того, чтобы процесс лечения пациентов не прерывался",- сказал он.

По его словам, наряду с рядом медицинских услуг в рамках действующего пакета услуг ОМС уже покрываются расходы на лекарственные препараты, используемые при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи; стационарном лечении; амбулаторных медицинских процедурах; а также анестезии и медицинских расходных материалах.

"В то же время, ведется работа по покрытию расходов на рецептурные препараты для амбулаторного лечения за счет ОМС. При этом будет применяться поэтапный подход: на первом этапе планируется, что рецептурные лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний будут покрываться страхованием а на следующем этапе - лекарства для лечения заболеваний органов пищеварения и дыхания. Параллельно разрабатывается "позитивный список", определяющий перечень лекарственных средств. Ведётся работа по заключению договоров с аптеками в отношении лекарств, включённых в этот список. Эта мера направлена не только на снижение финансовой нагрузки на граждан в процессе лечения, но и на обеспечение их непрерывного и постоянного доступа к медицинским услугам," - сказал З.Алиев.

В завершение своего выступления он подчеркнул, что развитие фармацевтической промышленности - это не просто техническая задача, а важнейший элемент в формировании здорового будущего общества: "В каждой сфере, обслуживающей граждан, крайне важны единство, сотрудничество и взаимопонимание.

Уверен, что это мероприятие расширит возможности сотрудничества между государственным и частным секторами в сфере фармацевтической промышленности и откроет путь для будущих совместных инициатив".