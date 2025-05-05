В Баку продают телефон по цене автомобиля

На одном из популярных азербайджанских сайтов объявлений появилось предложение о продаже люксового мобильного телефона марки Vertu по цене, способной соперничать со стоимостью автомобиля.

Как передает Day.Az, за гаджет просят 33 900 манатов - на эти деньги в стране можно приобрести подержанное авто, а иногда даже новый автомобиль с нулевым пробегом.

Как указано в объявлении, телефон обладает уникальным дизайном, выполнен из премиальных материалов и выпущен в ограниченном количестве, что, по словам продавца, и объясняет его цену.

Vertu - бренд, хорошо известный во всём мире как производитель элитных мобильных телефонов. Эти устройства ценятся не столько за технические характеристики, сколько за статус, престиж и отделку из драгоценных материалов. Каждый такой телефон - это скорее аксессуар класса люкс, чем просто средство связи.