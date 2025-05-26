В одном из районов Баку временно не будет газа

В части Ясамальского района Баку временно не будет газа.

Как сообщили Day.Az в производственном объединении "Азеригаз", отключение связано с продолжающимися работами по устранению выявленной ранее утечки на одном из участков газопровода.

Уточняется, что утечка была обнаружена на газовой линии, проходящей по улице Кенар Даиреви. Временно проблему удалось локализовать, однако для полного завершения ремонтных работ 27 мая с 10:00 утра подача газа будет полностью прекращена.

В результате временного отключения без газа останутся жители жилого комплекса MİDA, находящегося на обслуживаемом участке.