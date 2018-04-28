Американская гимнастка: В Баку отличная атмосфера

В Баку создана отличная атмосфера для гимнастических соревнований. Об этом сказала в субботу Trend американская гимнастка Лили Мицуно, участвующая на Кубке мира по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я очень довольна своим выступлением. Все прошло очень хорошо, я получила ценный опыт благодаря отличной атмосфере для соревнований в Баку. Начало соревнования прошло очень успешно, - сказала Мицуно.

Гимнастка также поделилась своими впечатлениями о Баку и Национальной арене гимнастики.

"Я в первый раз в Баку, и город мне очень нравится, а арена еще лучше. Здесь отличные ковры, я впервые выступаю на настолько качественно сделанной арене, где все отвечает нуждам гимнастов", - сказала Мицуно.

В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

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