Мариана Василева: Счастлива, что сборная Азербайджана наконец-то взяла медаль на домашней арене

Я очень счастлива, что групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике наконец-то взяла медаль на домашней арене. Об этом сказала Trend в воскресенье главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, передает Day.Az.

"Когда все хорошо заканчивается, все мы счастливы. Конечно, жаль, что допустили ошибку в самом конце упражнения с тремя мячами и двумя скакалками", - сказала Василева.

Она отметила, что дома групповой команде по каким-то причинам сложнее выступать.

"Я на самом деле очень сильно верила, что в этот раз будет переломный момент с психологической точки зрения и эта черная полоса закончится. Спасибо Богу, что мы впервые взяли медаль дома. Я очень счастлива, потому что видела, как много детей сегодня в зале, сколько родителей, и все хотели эту медаль, так что не зря пришли", - сказала Василева.

В воскресенье прошли финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Сегодня были разыграны шесть комплектов медалей (четыре - в индивидуальных упражнениях и два - в групповых выступлениях) и определились победители в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

Азербайджан сегодня представляла групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который стартовал в пятницу, принимали участие 127 гимнасток из 26 стран. 44 спортсменки выступали в индивидуальной программе, а 83 гимнастки - в групповых упражнениях.

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