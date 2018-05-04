Завершился футбольный турнир БГУ в честь 95-летия Общенационального лидера Гейдара Алиева

В Бакинском государственном университете (БГУ) прошла торжественная церемония награждения победителей футбольного турнира, посвященного 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Открывая мероприятие, ректор БГУ, академик Абель Магеррамов, напомнив слова Общенационального лидера Гейдара Алиева "Образование - это будущее нации", подчеркнул важность, придаваемую сфере образования в области государственного строительства в независимом Азербайджане. Академик поздравил победителей турнира, в котором принимали участие команды 17 факультетов БГУ.

Первое место заняла команда исторического факультета, второе - механико-математического факультета. Третье место поделили команды геологического факультета и факультета прикладной математики.

После церемонии награждения мероприятие продолжилось концертной программой.

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