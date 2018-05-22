Прощальный матч Пирло - ВИДЕО

Бывший полузащитник "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло провел прощальный матч, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

В игре на "Сан-Сиро" команды "Белых звезд" и "Синих звезд", в составе которых выступали бывшие партнеры Пирло по клубам и национальной сборной, сыграли вничью (7:7).

Сам Пирло сыграл за обе команды. Антонио Конте и Карло Анчелотти возглавляли "белых", Роберто Донадони, Мауро Тассотти и Массимилиано Аллегри - "синих".

Прощальный матч Пирло

Белые звезды - Синие звезды - 7:7 (3:5)

Голы: 0:1 - Шевченко (1), 0:2 - Куальярелла (6), 1:2 - Пато (13), 1:3 - Кассано (29), 2:3 - Вьери (32), 2:4 - Кафу (35), 3:4 - Пато (41), 3:5 - Зеедорф (45), 3:6 - Брокки (47), 3:7 - Лука Тони (71), 4:7- Индзаги (75), 5:7- Матри (78), 6:7 - Индзаги (79), 7:7 - Индзаги (84).

"Белые звезды": ДидаАбьятти, Бонуччи, Кьеллини, Дзанетти, Костакурта, Фавалли, Дзамбротта, Янкуловски, Мальдини, Оддо, Неста, Шимич, Баронио, Каморанези, Гаттузо, Леонардо, Лэмпард, Пирло, Руй Кошта, Пепе, Пирло, Верратти, Видаль, Баджо, Ди Натале, Яквинта, Филиппо Индзаги, Матри, Тотти, Пато, Вьери, Дель Пьеро.

"Синие звезды": Буффон, Сторари, Адани, Бардзальи, Кафу, Бонера, Диана, Феррара, Каладзе, Матерацци, Сержиньо, Пирло, Брокки, Диаманти, Де Росси, Маркизио, Перотта, Зеедорф, Альбертини, Амброзини, Боррьелло, Роналдиньо, Тевес, Лука Тони, Вентола, Кассано, Шевченко, Куальярелла.

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