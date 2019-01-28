Магнус Карлсен в седьмой раз выиграл турнир в Вейк-ан-Зее
28 января 2019 17:51 199
Норвежский шахматист Магнус Карлсен в седьмой раз в карьере стал победителем шахматного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Карлсен в воскресенье в заключительном туре черными фигурами сыграл вничью с голландцем Анишем Гири.
Норвежец набрал 9 очков по итогам 13 туров и выиграл турнир, второе место занял Гири (8,5).
Россиянин Владимир Крамник в воскресенье уступил американцу Сэмюэлу Шенкленду, Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым, Владимир Федосеев - с другим представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым.
Результаты других партий воскресенья:
Вишванатан Ананд (Индия) - Сантош Видит (Индия) - ничья,
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Динь Лижэнь (Китай) - ничья,
Рихард Раппорт (Венгрия) - Йорден ван Форест (Нидерланды) - 1:0.
Итоговое положение: Карлсен - 9 очков; Гири - 8,5; Непомнящий, Дин Лижэнь, Ананд - по 7,5; Видит - 7; Раджабов, Шенкленд, Раппорт- по 6,5; Дуда - 5,5; Федосеев, Мамедьяров - по 5; ван Форест, Крамник - по 4,5.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!