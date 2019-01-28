Магнус Карлсен в седьмой раз выиграл турнир в Вейк-ан-Зее

Норвежский шахматист Магнус Карлсен в седьмой раз в карьере стал победителем шахматного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Карлсен в воскресенье в заключительном туре черными фигурами сыграл вничью с голландцем Анишем Гири.

Норвежец набрал 9 очков по итогам 13 туров и выиграл турнир, второе место занял Гири (8,5).

Россиянин Владимир Крамник в воскресенье уступил американцу Сэмюэлу Шенкленду, Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым, Владимир Федосеев - с другим представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым.

Результаты других партий воскресенья:

Вишванатан Ананд (Индия) - Сантош Видит (Индия) - ничья,

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Динь Лижэнь (Китай) - ничья,

Рихард Раппорт (Венгрия) - Йорден ван Форест (Нидерланды) - 1:0.

Итоговое положение: Карлсен - 9 очков; Гири - 8,5; Непомнящий, Дин Лижэнь, Ананд - по 7,5; Видит - 7; Раджабов, Шенкленд, Раппорт- по 6,5; Дуда - 5,5; Федосеев, Мамедьяров - по 5; ван Форест, Крамник - по 4,5.