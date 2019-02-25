Туринский "Ювентус" обыграл "Болонью" в матче 25-го тура чемпионата Италии со счётом 1:0.

Единственный мяч во всей встрече забил аргентинский нападающий Пауло Дибала на 67-й минуте, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Таким образом, туринцы продлили беспроигрышную выездную серию: они не терпят поражений в гостях в серии A уже 25 игр подряд, с 2017 года. "Ювентус" повторил собственный рекорд, который установил в 2011-2012 годах.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Ювентус" занимает первое место с 69 очками. У ближайшего преследователя, "Наполи", 53 очка. Следующую выездную встречу "Ювентус" проведёт именно против клуба из Неаполя 3 марта.

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