«Ювентус» повторил собственный рекорд - ВИДЕО
Туринский "Ювентус" обыграл "Болонью" в матче 25-го тура чемпионата Италии со счётом 1:0.
Единственный мяч во всей встрече забил аргентинский нападающий Пауло Дибала на 67-й минуте, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.
Таким образом, туринцы продлили беспроигрышную выездную серию: они не терпят поражений в гостях в серии A уже 25 игр подряд, с 2017 года. "Ювентус" повторил собственный рекорд, который установил в 2011-2012 годах.
В турнирной таблице чемпионата Италии "Ювентус" занимает первое место с 69 очками. У ближайшего преследователя, "Наполи", 53 очка. Следующую выездную встречу "Ювентус" проведёт именно против клуба из Неаполя 3 марта.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Большого шлема в Дюссельдорфе
"Нефтчи" сыграл с "Сабаилом" - ФОТО
В Баку стартовал международный турнир по дзюдо - ФОТО
"Лестер Сити" остался без наставника
Курьез во время матча чемпионата Англии - ВИДЕО
-
24 Фев. 14:50 7 042
-
24 Фев. 20:30 6 546
-
24 Фев. 14:23 6 045
-
24 Фев. 19:02 5 158
-
24 Фев. 21:00 4 758