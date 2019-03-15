Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".
По результатам жеребьевки, которая состоялась в пятницу в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне, стало известно, что "Аякс" (Голландия) сыграет с "Ювентусом" (Италия), "Ливерпуль" (Англия) сразится с "Порту" (Португалия), "Тоттенхэм" - с "Манчестер Сити" (обе - Англия) и "Барселона" (Испания) - с "Манчестер Юнайтед" (Англия).
В полуфинале победитель пары "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" встретится с триумфатором пары "Аякс" - "Ювентус". В другом полуфинальном противостоянии победитель пары "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" сразится с лучшей командой из пары "Ливерпуль" - "Порту".
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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