Форвард «ПСЖ» стал автором «промаха века» - ВИДЕО
Нападающий "ПСЖ" Эрик Максим Шупо-Мотинг отметился невероятным промахом в матче 31-го тура чемпионата Франции со "Страсбургом" (счёт 1:2, идёт второй тайм). Матч проходит в Париже на стадионе "Парк де Пренс", передает Day.Az со ссылкой на championat.com.
Полузащитник парижского клуба Кристофер Нкунку перебросил мяч через голкипера соперников, а Шупо-Мотинг решил добить мяч, находясь на линии ворот, но вместо этого попал в штангу. В итоге мяч достался игрокам соперника. Комментаторы матча констатировали, что никогда не видели подобного, и назвали этот промах худшим на все времена.
30-летний Шупо-Мотинг перешёл в "ПСЖ" прошлым летом из "Сток Сити" в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в Лиге 1, в которых забил два гола.
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