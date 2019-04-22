Пилот "Хааса" Ромен Грожан поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

"В Баку всегда здорово обгонять. Прямая такая длинная, что создается огромный аэродинамический мешок, огромный слипстрим, что всегда здорово.

Пожалуй, эта трасса более интересная и веселая в гонке, чем в квалификации. В квалификации приходится проходить 90-градусные повороты, что довольно сложно. А гонка всегда очень интересна. Наверное, это одна из трасс, как и Монца, на которой новый аэродинамический пакет не будет иметь большого значения. В Баку всегда было здорово гоняться, думаю, что особые изменения там не нужны. Посмотрим, как все сложится", - приводит слова Грожана The Checkered Flag.

Отметим, что в нынешнем сезоне Грожан еще не набрал ни одного очка.