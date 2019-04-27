"Ливерпуль" на своем поле разгромил "Хаддерсфилд" в 36-м туре чемпионата Англии по футболу и возглавил турнирную таблицу, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 5:0. По два мяча забили Садио Мане (23-я и 66-я минуты) и Мохамед Салах (45, 83), еще один гол записал на свой счет Наби Кейта (1).

"Ливерпуль" набрал 91 очко и вышел на первое место в турнирной таблице, но у идущего следом "Манчестер Сити" в активе 89 баллов и одна игра в запасе. "Хаддерсфилд" (14 очков), уже потерявший шансы на сохранение прописки в премьер-лиге, потерпел восьмое поражение подряд.

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