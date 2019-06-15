Член сборной Азербайджана по пауэрлифтингу Разим Гусейнов победил на чемпионате Европы.

Как сообщили в МВД, сотрудник Управления охраны Сабаильского района, старший сержант полиции Р.Гусейнов за три подхода поднял в общей сложности 885 кг и обошел своего ближайшего преследователя из Армении, завоевав золотую медаль, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Отметим, что Р.Гусейнов является чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и восьмикратным чемпионом Азербайджана по пауэрлифтингу.

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