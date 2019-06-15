https://news.day.az/sport/1129300.html Азербайджанский спортсмен обошел армянина и стал чемпионом Европы
Азербайджанский спортсмен обошел армянина и стал чемпионом Европы
Член сборной Азербайджана по пауэрлифтингу Разим Гусейнов победил на чемпионате Европы.
Как сообщили в МВД, сотрудник Управления охраны Сабаильского района, старший сержант полиции Р.Гусейнов за три подхода поднял в общей сложности 885 кг и обошел своего ближайшего преследователя из Армении, завоевав золотую медаль, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Отметим, что Р.Гусейнов является чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и восьмикратным чемпионом Азербайджана по пауэрлифтингу.
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