Сегодня на II Европейских играх в Минске проходит второй день соревнований по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на татами вышли три азербайджанских спортсмена. Все внимание приковано к категории до 73 кг. Рустам Оруджев на старте выиграл у Седрика Бесси (Монако), а затем прошел Фабио Басиле (Италия), выйдя в четвертьфинал. Здесь его ждет Фердинанд Карапетян (Армения).

Хидаят Гейдаров (73 кг) в первом круге оставил не у дел Миклоша Унгвари (Венгрия), после чего прошел Дина Якова Гемера (Израиль), пробившись в четвертьфинал. Здесь он встретится с Георгиосом Азоидисом (Греция).

В женском зачете Нурия Ахундова (63 кг) уступила в первой схватке Стефании-Аделине Добре (Румыния).

Отметим, что после первого дня турнира по дзюдо на Евроиграх в активе нашей команды нет завоеванных наград.

Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.



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