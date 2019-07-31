Агдамский "Карабах" сделал еще один шаг к основному этапу Лиги Чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az, "Карабах" сегодня принимал в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов ирландский клуб "Дандолк".

Матч, прошедший на стадионе "Dalğa Arena", завершился победой агдамцев со счетом 3:0. На 12 и 87 минуте встречи отличился Хайме Ромеро, третий гол "Карабаха" - на счету Айлтона Силвы.

Первый матч между этими командами завершился ничьей 1:1.

В следующем квалификационном раунде "Карабах" встретился с кипрским клубом "АПОЭЛ".

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