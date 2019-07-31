https://news.day.az/sport/1143318.html "Карабах" - в шаге от Лиги Чемпионов - важная победа - ФОТО
"Карабах" - в шаге от Лиги Чемпионов - важная победа - ФОТО
Агдамский "Карабах" сделал еще один шаг к основному этапу Лиги Чемпионов УЕФА.
Как сообщает Day.Az, "Карабах" сегодня принимал в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов ирландский клуб "Дандолк".
Матч, прошедший на стадионе "Dalğa Arena", завершился победой агдамцев со счетом 3:0. На 12 и 87 минуте встречи отличился Хайме Ромеро, третий гол "Карабаха" - на счету Айлтона Силвы.
Первый матч между этими командами завершился ничьей 1:1.
В следующем квалификационном раунде "Карабах" встретился с кипрским клубом "АПОЭЛ".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре