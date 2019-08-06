Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт скончался после аварии на третьем этапе многодневки "Тур Польши".

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды спортсмена Lotto Soudal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации cyclingnews.com, 22-летний велогонщик врезался в бетонную дренажную трубу, проехав около 50 километров трассы. После аварии Ламбрехта в критическом состоянии доставили в больницу. Отмечается, что для его транспортировки понадобился вертолет. Бельгиец скончался в больнице.

"Это ужасная трагедия для семьи, друзей и партнеров по команде Берга. Покойся с миром", - говорится в заявлении Lotto Soudal.

Ламбрехт выступал за команду с 2018 года. В ее составе он занял второе место на чемпионате мира по шоссейным велогонкам U-23.

В мае прошлого года французский велогонщик Франсуа Жисси погиб при попытке установить мировой рекорд скорости на реактивном велосипеде. Спортсмену удалось разогнаться до 300 километров в час, однако затем он потерял управление и вылетел с трассы.

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